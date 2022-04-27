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Приложение «Аэрофлота» удалили из российского App Store

Приложение «Аэрофлота» пропало из App Store

Фото: Shutterstock

Приложение авиакомпании «Аэрофлот» пропало из российского App Store. Об удалении сервиса из магазина приложений сообщает ТАСС.

На своем сайте авиакомпания сообщила, что мобильное приложение, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. «В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — предупредили в «Аэрофлоте».

Пассажирам, которые не успели установить мобильное приложение, порекомендовали пользоваться веб-приложением в виде закладки на экране для быстрого доступа к сайту авиакомпании.

«Установить его можно, выполнив следующие пошаговые действия: на мобильном устройстве необходимо зайти на сайт авиакомпании, используя браузер Safari, кликнуть иконку "Действия", выбрать в меню пункт "На экран "Домой" и добавить иконку», — объясняется в сообщении.

Ранее в апреле приложение «Альфа-банк» на платформе iOS оказалось недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Также в связи с санкциями западных стран было удалено из магазина App Store приложение «СберБанк Онлайн».

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Дарья Рыбак
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