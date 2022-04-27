Приложение «Аэрофлота» удалили из российского App Store

Приложение «Аэрофлота» пропало из App Store

Приложение авиакомпании «Аэрофлот» пропало из российского App Store. Об удалении сервиса из магазина приложений сообщает ТАСС.

На своем сайте авиакомпания сообщила, что мобильное приложение, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. «В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — предупредили в «Аэрофлоте».

Пассажирам, которые не успели установить мобильное приложение, порекомендовали пользоваться веб-приложением в виде закладки на экране для быстрого доступа к сайту авиакомпании.

«Установить его можно, выполнив следующие пошаговые действия: на мобильном устройстве необходимо зайти на сайт авиакомпании, используя браузер Safari, кликнуть иконку "Действия", выбрать в меню пункт "На экран "Домой" и добавить иконку», — объясняется в сообщении.

Ранее в апреле приложение «Альфа-банк» на платформе iOS оказалось недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Также в связи с санкциями западных стран было удалено из магазина App Store приложение «СберБанк Онлайн».