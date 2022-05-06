Ян рассказал о потере своих сильных сторон

Российский боец Петр Ян признался, что потерял свои сильные стороны и стал осторожничать

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассказал о проблемах, с которыми сталкивается во время поединков. Его слова передает «Чемпионат.com».

Ян признался, что потерял свои сильные стороны, благодаря которым всегда переламывал соперников. «Стал планировать много, выстраивать тактический поединок, осторожничать. Нужно просто сносить, бить соперников, тогда они ломаются», — объяснил он.

10 апреля Ян проиграл Алджамейну Стерлгингу на турнире UFC 273, который проходил в американском Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус.

Ян утратил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе в марте 2021-го. Тогда он нанес запрещенный удар Стерлингу и потерпел поражение дисквалификацией.