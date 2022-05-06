В «Црвене Звезде» прокомментировали интерес к Дзюбе

Руководство «Црвены Звезды» намерено удовлетворить финансовые запросы Дзюбы

Руководство сербской «Црвены Звезды» намерено удовлетворить финансовые запросы российского нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об интересе к форварду в интервью «Матч ТВ» рассказал генеральный директор команды Звездан Терзич.

«Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес есть. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны», — прокомментировал Терзич. Функционер отметил, что хорошо знает игровые качества Дзюбы, и добавил, что в клубе попытаются наладить с футболистом контакт, после чего раскроют детали переговоров.

Впервые об интересе «Црвены Звезды» к Дзюбе сообщалось 5 мая. 33-летний форвард может оказаться в сербском клубе из-за нежелания продлевать контракт с «Зенитом». Другим претендентом на подписание нападающего является турецкий «Фенербахче».

Дзюба выступает в составе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей в 25 матчах. В его активе также 30 голов в 55 матчах за сборную России.