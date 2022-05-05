Сербский клуб заявил о желании заполучить Дзюбу

Сербский клуб «Црвена Звезда» заявил о желании заполучить Дзюбу

«Црвена Звезда» заинтересована в приглашении форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом Sport24 сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич.

Ранее 5 мая белградскую команду в качестве возможного места продолжения карьеры для Дзюбы в Telegram-канале назвал бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков. Он также отметил, что нападающий может перейти в турецкий «Фенербахче».

Ранее в тот же день RT сообщил о нежелании Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом». Его соглашение с клубом истекает 30 июня этого года.

33-летний Дзюба выступает за сине-бело-голубых с 2015 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил 11 мячей в 25 матчах. В его активе также 30 голов в 55 матчах в составе сборной России.