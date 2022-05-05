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Спорт

Стало известно о нежелании Дзюбы играть за «Зенит»

Нападающий Артем Дзюба не планирует продлевать контракт с «Зенитом»
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не планирует продлевать контракт с клубом. О нежелании форварда продолжать играть за сине-бело-голубых стало известно RT.

По информации источника, футболист уже имеет несколько интересных предложений из России и Европы. С местом продолжения карьеры игрок определится в ближайшее время. Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня этого года.

33-летний Дзюба выступает за сине-бело-голубых с 2015 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил 11 мячей в 25 матчах. В его активе также 30 голов в 55 матчах в составе сборной России.

30 апреля «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 3:1. Команда досрочно стала чемпионом страны и завоевала четвертый титул подряд.

Алексей Гусев
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