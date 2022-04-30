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«Зенит» досрочно стал чемпионом России

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1 и досрочно стал чемпионом России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 апреля, и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч в игре забил полузащитник железнодорожников Джирано Керк. В составе победителей отличились нападающие Иван Сергеев и Малком, а также хавбек Андрей Мостовой.

Победа над «Локомотивом» позволила «Зениту» оторваться в турнирной таблице от «Динамо». На счету петербургской команды стало 61 очко, у москвичей в активе 52 очка. Таким образом, сине-бело-голубые обеспечили себе лидерство за три тура до конца чемпионата.

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом РПЛ. Этих побед клуб добился под руководством тренера Сергея Семака.

Дарья Коршунова
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