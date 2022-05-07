Раскрыты подробности запуска баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря

Минобороны Японии сообщило, что одна запущенная КНДР БРПЛ пролетела около 600 км

КНДР запустила одну баллистическую ракету с подводной лодки (БРПЛ) в сторону Японского моря. Подробности случившегося раскрыл министр обороны Японии Нобуо Киси, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, примерная дальность полета составила около 600 километров, а высота — 50 километров.

Министр назвал ракетный пуск Северной Кореи совершенно недопустимым и нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН, а также подчеркнул, что Пхеньяну через посольство в Пекине был выражен протест.

О запуске ракеты ранее сообщили в службе безопасности на море Японии со ссылкой на министерство обороны страны. В заявлении также попросили местных моряков следить за актуальной информацией о происходящем и не приближаться к упавшим фрагментам в случае их обнаружения.

6 мая официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США считают, что Северная Корея в мае будет готова провести ядерные испытания.