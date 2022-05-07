Член СПЧ высказался о предотвращении теракта против российских журналистов

Член СПЧ Брод призвал Запад остановить «коричневую волну ненависти»

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод высказался о предотвращении теракта против российских журналистов в Берлине. Его слова передает РИА Новости в субботу, 7 мая.

«Надеюсь, что силовые структуры Германии найдут организаторов и исполнителей, и они предстанут перед судом. Не исключаю, что подобные провокации могут иметь место в разных странах, где обыватель отравлен антироссийской пропагандой и агрессивной риторикой западных политических элит. Власти этих стран должны одуматься и остановить эту коричневую волну ненависти», — призвал Брод.

Ранее сообщалось, что под вечер 6 мая неизвестные бросили бутылку в окно квартиры жилого комплекса в Берлине, в котором проживают корреспонденты агентства РИА Новости. В ходе осмотра квартиры была найдена наполненная жидкостью канистра с газовым баллоном и проводами. Саперы подтвердили, что это могло быть самодельное взрывное устройство.