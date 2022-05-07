«Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Химки» в матче 28-го тура РПЛ, забил нападающий Сергеев

Петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 13-й минуте забил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев.

В прошлом туре «Зенит» досрочно стал чемпионом России, одержав победу над московским «Локомотивом». Сине-бело-голубые обеспечили себе лидерство за три тура до конца РПЛ.

В следующем туре петербуржцы на выезде сыграют с московским «Спартаком» 15 мая. «Химки» днем ранее также на выезде встретятся с «Ростовом».