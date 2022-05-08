Альварес отказался признавать поражение в бою с россиянином Биволом

Сауль Альварес отказался признавать поражение в бою с россиянином Дмитрием Биволом

Мексиканский боксер Сауль Альварес подвел итоги боя против россиянина Дмитрия Бивола. Об этом сообщает DAZN.

Спортсмен отказался признавать поражение. «Может быть, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определенно не проиграл бой. Мне кажется, я немного устал ближе к финальным раундам, но в целом чувствовал себя хорошо», — заявил Альварес.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.