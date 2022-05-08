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Бивол победил Альвареса и защитил титул чемпиона мира

Бивол победил Альвареса в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: Joe Camporeale / Reuters

Российский боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Для Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Дмитрию Биволу запретили выходить с флагом России на бой против мексиканца Сауля Альвареса.

Мэр Киева Виталий Кличко, а также его брат Владимир Кличко призывали к санкциям против российских спортсменов. В частности, они обратились к властям США с просьбой не пускать на территорию страны Дмитрия Бивола. В ответ россиянин заявил, что не стоит смешивать спорт и политику.

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Марина Совина
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