Биволу запретили выходить с флагом России на бой против Альвареса

Боксеру Дмитрию Биволу запретили выходить с флагом России на бой против Сауля Альвареса

Российскому боксеру Дмитрию Биволу запретили выходить с флагом России на бой против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.

По информации источника, 31-летнему спортсмену запрещено выходить на ринг с какой-либо национальной символикой. «Таковыми были условия», — подчеркнули организаторы боя.

Ранее мэр Киева Кличко, а также его брат Владимир Кличко призывали к санкциям против российских спортсменов. В частности, они обратились к властям США с просьбой не пускать на территорию страны Бивола. В ответ россиянин заявил, что не стоит смешивать спорт и политику.

Бивол и Альварес проведут бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе в ночь с 7 на 8 мая. Поединок состоится в Лас-Вегасе.

Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. На его счету 19 побед в 19 поединках. Биволу предстоит третья защита титула в поединке с Альваресом.