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Раскрыто состояние пострадавших при тушении пожарных в Красноярском крае

МЧС: пострадавшие при тушении пожарные в Красноярском крае находятся в хорошем состоянии

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Пострадавшие при тушении природных пожаров в Красноярском крае пожарные находятся в хорошем состоянии. Об этом «Интерфакс» рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По словам представителей ведомства, двое из шести пострадавших уже выписаны из больницы. «На данный момент двое сотрудников федеральной противопожарной службы уже находятся дома и готовы приступить к выполнению своих обязанностей», — отметили в МЧС, добавив, что остальные госпитализированные сотрудники так же чувствуют себя хорошо.

По информации пресс-службы, шестеро пожарных получили ожоги и отравление угарным газом во время тушения пожаров в Большемуртинском и Уярском районах Красноярского края. Все они были доставлены в больницу и получили необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что природные пожары в Красноярском крае распространились на площади в 957 гектаров. В тушении задействованы 384 человека и 80 единиц техники. Власти региона заверили, что ситуация находится под контролем.

В результате возгораний пять человек погибли, 19 пострадали. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь родным погибших, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров.

7 мая губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров.

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Марина Совина
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