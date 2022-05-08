Оценена площадь природных пожаров в Красноярском крае

Власти Красноярского края сообщили, что природные пожары охватили 957 гектаров леса

Природные пожары, бушующие в Красноярском крае, охватили 957 гектаров леса. Так ситуацию оценивает правительство региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.

«[По состоянию ] на 07:00 (03:00 мск — прим. «Ленты.ру») 8 мая в крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров <...>. В тушении задействованы 384 человека и 80 единиц техники», — рассказали в пресс-службе.

Власти региона заверили, что ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае находится под контролем. Отмечается, что за сутки ликвидировано 33 пожара на площади более 834 гектаров. По предварительным данным, причинами большинства пожаров стали переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнем.

Ранее стало известно, что число пострадавших от пожаров в Красноярском крае увеличилось до 19. Из них 14 человек были госпитализированы, среди них шестеро пожарных.

7 мая губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Причиной быстрого распространения огня послужил штормовой ветер, который в некоторых частях края достигает 40 метров в секунду.

Сообщалось о пяти погибших. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь родным погибших, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров.