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Число пострадавших от подаров в Красноярском крае увеличилось

Власти Красноярского края сообщили, что число пострадавших от пожаров увеличилось до 19

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Число пострадавших от масштабных пожаров в Красноярском крае увеличилось до 19 человек, из них шестеро пожарных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«19 человек пострадали, 14 из них потребовалась госпитализация, в числе которых шестеро пожарных», — подтвердили в пресс-службе.

По информации властей, на данный момент в регионе бушуют 273 пожара в 18 муниципалитетах.

Ранее сообщалось от 17 пострадавших, 11 из них были госпитализированы.

7 мая губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Причиной быстрого распространения огня послужил штормовой ветер, который в некоторых частях края достигает 40 метров в секунду.

Сообщалось о пяти погибших. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь родным погибших, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров.

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Марина Совина
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