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Спорт

Футболистка сборной России стала чемпионкой Англии

Россиянка Алсу Абдуллина в составе «Челси» выиграла чемпионат Англии по футболу
Алсу Абдуллина

Алсу Абдуллина. Фото: Isabel Silva / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россиянка Алсу Абдуллина, выступавшая в сборной, в составе «Челси» стала чемпионкой Англии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 8 мая, «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре чемпионата. Встреча завершилась со счетом 4:2. Абдуллина осталась на скамейке запасных.

Столичная команда набрала 56 очков в 22 матчах и выиграла турнир третий раз подряд. Второе место занял лондонский «Арсенал» с 55 очками. Замкнул тройку лидеров «Манчестер Сити», на счету которого 47 очков.

Абдуллина подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

Ранее спортсменка представляла московский «Локомотив». В составе клуба она отметилась четырьмя голами в 46 матчах. На ее счету две победы в Кубке России, а также золото чемпионата страны. В составе сборной России футболистка провела 30 матчей и забила три мяча.

Дарья Коршунова
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