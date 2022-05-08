Футболистка сборной России стала чемпионкой Англии
Россиянка Алсу Абдуллина, выступавшая в сборной, в составе «Челси» стала чемпионкой Англии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В воскресенье, 8 мая, «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре чемпионата. Встреча завершилась со счетом 4:2. Абдуллина осталась на скамейке запасных.
Столичная команда набрала 56 очков в 22 матчах и выиграла турнир третий раз подряд. Второе место занял лондонский «Арсенал» с 55 очками. Замкнул тройку лидеров «Манчестер Сити», на счету которого 47 очков.
Абдуллина подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.
Ранее спортсменка представляла московский «Локомотив». В составе клуба она отметилась четырьмя голами в 46 матчах. На ее счету две победы в Кубке России, а также золото чемпионата страны. В составе сборной России футболистка провела 30 матчей и забила три мяча.