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Спорт

Бывший чемпион мира по боксу объяснил победу россиянина Бивола над Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу Кармазин объяснил победу россиянина Бивола над Альваресом
Роман Кармазин

Роман Кармазин. Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Роман Кармазин высказался о победе россиянина Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Ноги — это главное. Дима преподал урок школы. Школа бокса победила силу и мощь. Школа бокса раскатала Альвареса, как пацана», — объяснил успех Бивола спортсмен.

Кармазин добавил, что россиянин всегда выступал в полутяжелом весе, а его соперник искусственно поднялся в эту категорию. «Альварес был медленный и бессильный. Весовая сказалась. Давайте на вас повесим лишние 20 килограммов, попробуйте подвигаться быстро», — рассказал Кармазин.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.

Алексей Гусев
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