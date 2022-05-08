Бывший чемпион мира по боксу объяснил победу россиянина Бивола над Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу Кармазин объяснил победу россиянина Бивола над Альваресом

Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Роман Кармазин высказался о победе россиянина Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Ноги — это главное. Дима преподал урок школы. Школа бокса победила силу и мощь. Школа бокса раскатала Альвареса, как пацана», — объяснил успех Бивола спортсмен.

Кармазин добавил, что россиянин всегда выступал в полутяжелом весе, а его соперник искусственно поднялся в эту категорию. «Альварес был медленный и бессильный. Весовая сказалась. Давайте на вас повесим лишние 20 килограммов, попробуйте подвигаться быстро», — рассказал Кармазин.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.