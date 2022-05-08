Бывший чемпион мира по боксу объяснил победу россиянина Бивола над Альваресом
Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Роман Кармазин высказался о победе россиянина Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Ноги — это главное. Дима преподал урок школы. Школа бокса победила силу и мощь. Школа бокса раскатала Альвареса, как пацана», — объяснил успех Бивола спортсмен.
Кармазин добавил, что россиянин всегда выступал в полутяжелом весе, а его соперник искусственно поднялся в эту категорию. «Альварес был медленный и бессильный. Весовая сказалась. Давайте на вас повесим лишние 20 килограммов, попробуйте подвигаться быстро», — рассказал Кармазин.
Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.
Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.