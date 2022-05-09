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Названа возможная дата реванша между россиянином Биволом и Альваресом

Россиянин Бивол и мексиканец Альварес могут провести бой-реванш 17 сентября

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боксер Дмитрий Бивол и мексиканец Сауль Альварес могут провести бой-реванш 17 сентября. Предполагаемую дату поединка назвал промоутер Эдди Хирн на канале iFL TV в YouTube.

По его словам, в организации повторного поединка очень заинтересован Альварес. «Это будет очень большой бой. Посмотрим, как все сложится», — добавил Хирн.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.

Алексей Гусев
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