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Спорт

Рублев обошел Медведева в чемпионской гонке ATP

Андрей Рублев обошел Даниила Медведева в чемпионской гонке ATP

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Россиянин Андрей Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

В предыдущей версии рейтинга спортсмен находился на восьмой позиции. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, остающийся второй ракеткой мира. Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович.

В чемпионской гонке ATP Рублев обошел Медведева. Спортсмен находится на четвертой строчке, а его соотечественник — на пятой.

24 апреля Рублев обыграл Джоковича в финале турнира ATP в Белграде. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу россиянина.

Алексей Гусев
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