Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Рубин
1:0
Завершен
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Химки
4:1
Завершен
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Челси
1:0
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Эмполи
3:2
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|34-й тур
Ростов
3:2
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Рублев обыграл Джоковича в финале турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP, обыграв серба Новака Джоковича

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Результаты доступны на сайте организации.

В финальном мачте россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

В полуфинале турнира Рублев победил итальянца Фабио Фоньини. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Джокович оказался сильнее россиянина Карена Хачанова (4:6, 6:1, 6:2).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио Рублев стал чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге ATP. 28 февраля статус первой ракетки мира получил Даниил Медведев. Однако спустя неделю, 4 апреля, россиянин вновь уступил первую строку рейтинга сербу.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Франции предрекли проблемы в случае победы на выборах Макрона
Киргизия запретила прокат российских фильмов о Донбассе
России предрекли нехватку мигрантов
«Ростов» вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ
Увеличилось число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери
Психотерапевт перечислил способы помощи при хроническом стрессе
Украина обстреляла село в российском регионе
Российских пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира
Глава ДНР рассказал о ситуации на территории комбината «Азовсталь»
Побывавшая в Германии россиянка назвала три причины зависти немцев к русским
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.