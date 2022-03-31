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Медведев проиграл Хуркачу и вылетел из турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Хуркачу в четвертьфинале турнира в Майами

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP-1000 в Майами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26-летний россиянин вылетел из турнира, проиграв представителю Польши Хуберту Хуркачу. Последний — действующий чемпион соревнований.

Хуркач одержал победу над Медведевым в двух сетах со счетом 7:6 9:7, 6:3. Матч продлился два часа три минуты.

Победа над Хуркачем позволила бы Медведеву вернуть статус первой ракетки мира. Ему достаточно было пробиться в полуфинал турнира в Майами, чтобы возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который возглавил рейтинг АТР.

Николай Костюков
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