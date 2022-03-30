Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Петра Квитова
Завтра
02:00 (Мск)
Ига Свёнтек
Майами (ж)
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Стало известно условие возвращения Медведевым статуса первой ракетки мира

Медведев вернет статус первой ракетки мира, если выиграет в 1/4 финала турнира в Майами

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Стало известно условие возвращения российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведеву нужно выйти в полуфинал турнира в Майами, чтобы вернуться на первую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Для этого россиянину необходимо обыграть в четвертьфинальном матче действующего чемпиона турнира поляка Хуберта Хуркача.

В настоящее время в активе Медведева 8410 очков, а у лидера рейтинга серба Новака Джоковича, пропускающего турнир из-за запрета на въезд в США, — 8420. Если россиянин выйдет в полуфинал, то у него станет 8590 очков.

14 марта Медведев потерял шансы удержать статус первой ракетки мира. Россиянин потерпел поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв французу Гаэлю Монфису.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который возглавил рейтинг АТР. Последний раз это удавалось Марату Сафину в апреле 2001 года. В 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объяснил падение до нуля поставок по газопроводу «Ямал-Европа»
Samsung убрала букву Z из названия своих смартфонов
Древнейшие мумии оказались под риском исчезновения из-за глобального потепления
В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом
Названы снижающие иммунитет при омикроне продукты
Вяльбе высказалась об отношении иностранцев к российским спортсменам
Кот Пузик спас жителей пятиэтажки в Саратове
Предполагаемый финансист банды Цапков скрылся на Украине и сработался с СБУ
Британия решила ограничить техосмотр самолетов и яхт бизнесменов из России
Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.