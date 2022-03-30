Стало известно условие возвращения Медведевым статуса первой ракетки мира

Медведев вернет статус первой ракетки мира, если выиграет в 1/4 финала турнира в Майами

Стало известно условие возвращения российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведеву нужно выйти в полуфинал турнира в Майами, чтобы вернуться на первую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Для этого россиянину необходимо обыграть в четвертьфинальном матче действующего чемпиона турнира поляка Хуберта Хуркача.

В настоящее время в активе Медведева 8410 очков, а у лидера рейтинга серба Новака Джоковича, пропускающего турнир из-за запрета на въезд в США, — 8420. Если россиянин выйдет в полуфинал, то у него станет 8590 очков.

14 марта Медведев потерял шансы удержать статус первой ракетки мира. Россиянин потерпел поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв французу Гаэлю Монфису.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который возглавил рейтинг АТР. Последний раз это удавалось Марату Сафину в апреле 2001 года. В 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников.