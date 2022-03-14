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Медведев потеряет статус первой ракетки мира

Теннисист Медведев вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе и потеряет статус первой ракетки мира
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Henry Romero / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе категории ATP Masters 1000. Результаты доступны на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем круге турнира спортсмен проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6. Таким образом, россиянин потеряет статус первой ракетки мира.

14 марта Медведев высказался о возможной потере первой строчки рейтинга. Тогда он сказал, что теннисисты могут быстро потерять все из-за травмы, плохой игры или пропуска турнира. Россиянин заявил, что хочет сделать из периода в статусе первой ракетки мира хорошую историю.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. 21 марта выйдет обновленный рейтинг ATP, где лидером вновь станет серб Новак Джокович.

Анастасия Борисова
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