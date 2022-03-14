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Медведев высказался о возможной потере статуса первой ракетки мира

Теннисист Медведев заявил, что можно потерять статус первой ракетки мира из-за плохой игры
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Henry Romero / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможной потере статуса первой ракетки мира в ближайшее время. Его слова доступны на сайте турнира в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, именно поэтому все одновременно любят и ненавидят теннис. Вы можете быстро все потерять из-за травмы, плохой игры или пропуска», — поделился он. Медведев отметил, что теннис устроен так, что каждая неделя становится новой историей. Россиянин заявил, что хочет сделать из периода в статусе первой ракетки мира хорошую историю.

13 марта Медведев выиграл первый матч в статусе лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он одержал победу над чехом Томашем Махацом во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе категории ATP Masters 1000. Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

28 февраля Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. 26-летний россиянин имеет в активе 8615 очков. Он обошел бывшего лидера Новака Джоковича. У сербского теннисиста теперь на счету 8465 очков. Тройку лучших замыкает немец Александр Зверев с 7515 очками.

Дарья Коршунова
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