Медведев выиграл первый матч в статусе первой ракетки мира

Теннисист Даниил Медведев победил чеха Махаца во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый матч в статусе первой ракетки мира. Результаты доступны на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Спортсмен одержал победу над чехом Томашем Махацом во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе категории ATP Masters 1000. Встреча продолжалась один час 12 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина. В третьем раунде Медведев сыграет против победителя матча между сербом Филипом Краиновичем и французом Гаэлем Монфисом.

Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира 28 февраля. 26-летний россиянин имеет в активе рейтинга ATP 8615 очков. Он обошел бывшего лидера Джоковича. У сербского теннисиста теперь на счету 8465 очков. Тройку лучших замыкает Зверев с 7515 очками.

После этого он заявил, что постарается набрать как можно больше очков на предстоящем турнире в американском Индиан-Уэллсе. Теннисист отметил, что это будет нелегко, поскольку состав участников очень сильный.