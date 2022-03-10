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Спорт

Медведев высказался о статусе первой ракетки мира

Теннисист Медведев заявил, что статус первой ракетки мира добавляет давления и мотивации

Фото: Henry Romero / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о статусе первой ракетки мира. Его слова приводит сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Это добавляет давления, но также дает еще больше мотивации», — поделился Медведев. Он заявил, что постарается набрать как можно больше очков на предстоящем турнире в американском Индиан-Уэллсе. Теннисист отметил, что это будет нелегко, поскольку состав участников очень сильный.

На турнире в Индиан-Уэллсе посеянный под первым номером россиянин вступит в борьбу со второго круга. Помимо Медведева в соревнованиях примут участие победитель Australian Open испанец Рафаэль Надаль, олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев и другие. Из россиян на турнире также сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов. Серб Новак Джокович снялся с турнира, так как ему было отказано во въезде в США из-за отказа вакцинироваться.

28 февраля Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. 26-летний россиянин имеет в активе рейтинга ATP 8615 очков. Он обошел бывшего лидера Джоковича. У сербского теннисиста теперь на счету 8465 очков. Тройку лучших замыкает Зверев с 7515 очками.

Дарья Коршунова
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