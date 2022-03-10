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Спорт

Джокович снялся с турниров в США из-за отказа во въезде в страну

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с турниров в США из-за отказа во въезде в страну

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

«Хотя я автоматически попал в список участников турниров в США, я знал, что вряд ли смогу приехать», — поделился 34-летний теннисист. Сербу отказали во въезде в страну из-за отказа вакцинироваться. Джокович пожелал удачи всем участникам турниров в США и признался, что очень ждет своего следующего выхода на корт.

В январе 2022 года Джокович не смог принять участие в Australian Open по той же причине. Прошлогодний победитель турнира был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визе сербского спортсмена не предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

Дарья Коршунова
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