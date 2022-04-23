Теннисист Рублев сыграет против Джоковича в финале турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет против Новака Джоковича в финале турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет против серба Новака Джоковича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Результаты доступны на сайте организатора.

В полуфинале турнира российский спортсмен одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Джокович выиграл у россиянина Карена Хачанова — 4:6, 6:1, 6:2.

Финал турнира пройдет 24 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 534 тысячи долларов.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021 года. На Играх-2020 в Токио Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.