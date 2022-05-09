Россиянин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Россиянин Игорь Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Россиянин Игорь Шестеркин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает журналист ESPN Кевин Уикс в Twitter.

Также в список на звание самого ценного голкипера попали Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторс» и Якоб Маркстрем из «Калгари Флэймс». Официально НХЛ представит трех претендентов на «Вензина Трофи» 10 мая.

30 апреля сообщалось, что Шестеркин занял четвертое место в списке самых ценных игроков регулярного чемпионата НХЛ по версии обозревателей сайта лиги. Еще два россиянина, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), расположились на седьмой и девятой строчках соответственно.

Шестеркин в регулярном чемпионате принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль. В среднем за игру он отражал 93,5 процента бросков. По этому показателю россиянин занял первое место в НХЛ.