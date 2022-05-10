Бивол назвал условие реванша с Альваресом

Бивол заявил, что реванш против Альвареса возможен за чемпионство в суперсреднем весе

Российский боксер Дмитрий Бивол назвал условие реванша с мексиканцем Саулем Альваресом. Его слова приводятся в Twitter ESPN.

Спортсмен посчитал, что второй поединок против Альвареса возможен за абсолютное чемпионство в суперсреднем весе, где все титулы принадлежат сопернику. «Его природный вес меньше, как и мой. Возможно, наш следующий бой будет за четыре чемпионских пояса», — заявил Бивол.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе в ночь c 7 на 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

После этого Альварес заявил о желании провести реванш. Бивол ответил согласием.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.