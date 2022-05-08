Альварес после поражения от россиянина Бивола захотел реванш и получил ответ

Канело Альварес после поражения от Дмитрия Бивола захотел реванш, россиянин согласился

Мексиканский боксер Канело Альварес после поражения от россиянина Дмитрия Бивола захотел провести реванш. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен получил ответ от соперника. «Нет проблем. Давайте обсудим его», — согласился российский боксер.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-лений Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.