В отсутствии Елизаветы II на сессии парламента не нашли ничего критичного

Политолог Еремина назвала отсутствие Елизаветы II на открытии сессии парламента ожидаемым

Отсутствие Елизаветы II на церемонии официального открытия сессии парламента с учетом состояния ее здоровья вполне ожидаемо. Скорее всего, это не было сюрпризом, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что происходит в королевской семье.

Незначительный пропуск

Королева Великобритании Елизавета II пропустила церемонию официального открытия сессии парламента. Вместо нее традиционную тронную речь, зачитал наследник престола 73-летний принц Уэльский Чарльз. Отмечается, что за всю историю королева пропустила церемонию открытия сессии парламента только дважды — в 1959 году и в 1963 году — из-за беременности.

Я думаю, что с учетом состояния здоровья Елизаветы II отсутствие было вполне ожидаемо Наталья Еремина политолог

«Речь не идет о новом парламенте, о назначении нового премьер-министра, поэтому это скорее рабочие моменты. Тот факт, что она не присутствовала сейчас, не имеет и не приносит ущерба для монархии», — сказала Еремина.

Королевские полномочия

При этом политолог задалась вопросом о передаче королевских обязанностей.

«Здесь возникает другой вопрос. Елизавета II все больше и больше пропускает разные официальные мероприятия. Она уже давно передает полномочия на предоставление монарших обязанностей членам своей семьи, не только принцу Уэльскому, но и своему внуку Уильяму и его супруге Кейт. Поэтому она уже достаточно давно занимается тем, что снимает с себя полномочия», — считает она.

По всей видимости, сейчас идет переговорный процесс по вопросу передачи полномочий Наталья Еремина политолог

Полная передача полномочий не происходит, потому что вопрос о наследовании остается до конца нерешенным, уверена политолог.

«С одной стороны, можно было бы снять с себя все полномочия и уйти на покой, но тот факт, что королева не торопится и просто передает свои обязанности, распределяя их между членами семьи, означает, что вопрос о наследовании все-таки до конца неочевиден», — сообщила Еремина.

Принц Чарльз

Наталья Еремина предположила, что с учетом наследования передача должна быть принцу Чарльзу, а дальнейшие шаги зависят от его желания и амбиций.

Здесь еще все зависит от позиции Чарльза, каковы его личные амбиции. Совсем непонятно его настроение на этот счет. С одной стороны, он уже давно находится в очереди на наследование. С другой стороны, получается, что он не реализует свои амбиции и то, к чему его готовили. Это тоже интересный момент. И мы не знаем, насколько на его выбор влияет Камилла Наталья Еремина политолог

«Чарльз должен вступить в права наследования, а потом отказаться и передать их принцу Уильяму. Этот вариант рассматривается, как наиболее корректный и адекватный в текущих условиях. Потому что по опросам общественного мнения принц Чарльз традиционно воспринимается очень негативно публикой. И это непоправимо», — заявила политолог.

Уильям и Кейт

На фоне негативного отношения у англичан к принцу Уэльскому, отношение к его старшему сыну и его жене кардинально отличается.

«Уильям и Кейт вызывают позитивные эмоции, более того такие эмоции они вызывают и в Содружестве наций. Ведь королева является главой Содружества, а это уже глобальная повестка. В данном случае, поскольку Чарльз воспринимается негативно и в странах Содружества Наций, конечно, этот вопрос будет тоже влиять», — заключила политолог.

Тут очень много подводных камней, которые и объясняют, почему Елизавета II так долго не снимает с себя полномочия Наталья Еремина политолог

Ранее в Великобритании началось расследование инцидента с участием неизвестного, который притворился священником и проник в казармы охраны британской королевы Елизаветы II.