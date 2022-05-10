Посол России заявил об очаге нацизма в центре Европы

Посол в Армении Копыркин заявил об антироссийском очаге нацизма в центре Европы

В центре Европы, на территориях проживания украинского народа, создан очаг нацизма. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в ходе приема в честь Дня Победы, передает РИА Новости.

По его словам, это было сделано в антироссийских целях и в угоду корыстным геополитическим интересам. «На достижение этой цели были брошены огромные ресурсы. Из Украины последовательно формировали "антироссию" с объявлением настоящей войны против всего русского, — отметил глава дипмиссии.

8 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не допустит возрождения нацизма, а попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор. В свою очередь, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заверил, что Россия сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в стране, но и во всем мире. По его словам, историческая правда — основное оружие в борьбе с нацизмом. СССР уже выполнил такую историческую миссию, когда победил нацизм.