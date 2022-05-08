Россия отказалась допускать возрождение нацизма

Посол России в США Антонов заявил, что Москва не допустит возрождения нацизма

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не допустит возрождения нацизма, а попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Антонова, священная обязанность России — сохранить для последующих поколений правду о Победе. «Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма», — сказал посол, добавив, что попытки глумления над героическим наследием предков «непременно встретят решительный отпор».

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Россия сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в стране, но и во всем мире. По его словам, историческая правда — основное оружие в борьбе с нацизмом. СССР уже выполнил такую историческую миссию, когда победил нацизм.