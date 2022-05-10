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Спорт

Умерла вдова Льва Яшина

В Москве в возрасте 91 года умерла вдова вратаря сборной СССР Льва Яшина Валентина
Лев и Валентины Яшины

Лев и Валентины Яшины. Фото: РИА Новости

В Москве умерла вдова вратаря сборной СССР Льва Яшина Валентина. Об этом сообщает ТАСС.

Супруга легендарного футболиста скончалась в возрасте 91 года. Причины смерти не называются.

Пара поженилась 31 декабря 1954 года. Футболист скончался 20 марта 1990 года. Валентина Яшина рассказывала, что ее супруг был очень добрым человеком.

Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Голкипер известен по выступлениям за московское «Динамо» и сборную СССР. Вместе с клубом Яшин пять раз становился чемпионом страны. В составе национальной команды вратарь провел 74 матча, выиграл Олимпиаду-1956, чемпионат Европы-1960 и завоевал серебряные медали континентального первенства 1964 года.

Анастасия Борисова
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