Стало известно о взломе телефона главы МВД Испании

Телефон главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласки взломали с помощью Pegasus

Телефон министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки взломали с помощью шпионской программы Pegasus, которая позволяет получить доступ к содержимому устройства. Об этом стало известно от официального представителя правительства страны Исабель Родригес, пишет ТАСС.

«Национальный криптологический центр за последние дни проверил все [мобильные] устройства членов Совета министров», — заявила она. Как уточнила Родригес, телефон главы МВД Испании был заражен Pegasus в июне 2021 года. Также, по ее словам, специалисты центра узнали о неудавшейся попытке хакеров взломать телефон министра сельского хозяйства Луиса Планаса.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали телефоны председателя правительства Испании Педро Санчеса и главы Минобороны королевства Маргариты Роблес с помощью Pegasus. Как отметил глава администрации премьер-министра, министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос, это была внешняя атака.

Хакерская программа Pegasus была создана израильской компанией NSO Group для слежки за террористами и опасными преступниками. Однако ПО стали использовать для слежки за многими высокопоставленными политиками. В частности, жертвами Pegasus стали президент Франции Эммануэль Макарон, президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса и ряд других деятелей.