Хакеры взломали телефон премьер-министра Испании

Телефон премьера Испании Педро Санчеса взломали с помощью шпионской программы Pegasus

Телефоны председателя правительства Испании Педро Санчеса и главы Минобороны королевства Маргариты Роблес подверглись взлому с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом сообщает ТАСС.

Глава администрации премьер-министра, министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос отметил, что правительство уведомило судебные власти о двух технических отчетах Национального криптологического центра, согласно которым мобильные телефоны председателя правительства и министра обороны были заражены программным обеспечением Pegasus, которое представляет собой инструмент, позволяющий хакерам получить доступ к содержимому мобильных телефонов.

«В мае 2021 года произошло два незаконных проникновения в мобильный телефон председателя правительства, и в июне 2021 года — одно вмешательство в мобильный министра обороны. Мы уверены, что это внешняя атака», — заявил Боланьос.

Ранее сообщалось, что эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов дал россиянам советы, которым необходимо следовать в случае утечки персональных данных. Он призвал в первую очередь менять пароли от электронной почты и банковских карт.