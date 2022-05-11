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Билл Гейтс заразился коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что заразился коронавирусом
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«У меня положительный результат на COVID-19. У меня легкие симптомы, и я, следуя советам экспертов, самоизолируюсь до тех пор, пока снова не выздоровею», — написал американский предприниматель.

Гейтс добавил, что он вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины. Он подчеркнул, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работу с партнерами и сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.

Ранее Билл Гейтс в шутливой форме «отказался» отслеживать людей и собирать всю информацию о них с помощью вакцин от COVID-19, заявив, что не знает, что мог бы делать с такими данными и зачем они ему.

Накануне представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заразился коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме. В ближайшее время генсек НАТО продолжит выполнять свои обязанности дистанционно.

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Марина Совина
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