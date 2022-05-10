Генсек НАТО заразился коронавирусом

Представитель НАТО Лунгеску: Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился коронавирусом. Об этом сообщила представитель альянса Оана Лунгеску в своем Twitter-аккаунте.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

Лунгеску отметила, что Столтенберг полностью вакцинирован, в том числе бустерной дозой. Болезнь протекает в легкой форме. В ближайшее время генсек НАТО продолжит выполнять свои обязанности дистанционно.

4 мая сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Отмечалось, что он полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы коронавирусной инфекции. Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в виртуальном формате.