Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генсек НАТО заразился коронавирусом

Представитель НАТО Лунгеску: Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился коронавирусом. Об этом сообщила представитель альянса Оана Лунгеску в своем Twitter-аккаунте.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

Лунгеску отметила, что Столтенберг полностью вакцинирован, в том числе бустерной дозой. Болезнь протекает в легкой форме. В ближайшее время генсек НАТО продолжит выполнять свои обязанности дистанционно.

4 мая сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Отмечалось, что он полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы коронавирусной инфекции. Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в виртуальном формате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Бивол назвал условие реванша с Альваресом
Минобороны сообщило о расстреле украинскими войсками гражданских автомобилей
Бойцы ДНР провели операцию по обнаружению боевиков на «Азовстали»
Диетолог дала советы по выбору полезного йогурта
В Молдавии прокомментировали заявления Украины об ограничении поставок газа
Минобороны назвало «катастрофой для Украины» попытку захвата Змеиного
Генсек НАТО заразился коронавирусом
В Венгрии вступила в должность первая женщина-президент
Названа дата выборов в регионах с подавшими в отставку губернаторами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.