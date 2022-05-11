Минобороны заявило об изучении США на Украине управляемых эпидемий
США на Украине занимаются изучением возможности формирования управляемых эпидемий. Об этом в среду, 11 мая, журналистам заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.
«Полученная информация подтверждает реализацию Соединенными Штатами наступательной военно-биологической программы на территории Украины», — сказал он.
По его словам, проведение спецоперации позволило пресечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине, а также остановило преступные эксперименты над мирными гражданами.
В конце марта российское военное ведомство показало карту, на которой были отмечены 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах Украины. Минобороны предполагает, что они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».