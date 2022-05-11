Минобороны заявило об изучении США на Украине управляемых эпидемий

Минобороны России заявило, что США изучают на Украине возможности управляемых эпидемий

США на Украине занимаются изучением возможности формирования управляемых эпидемий. Об этом в среду, 11 мая, журналистам заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.

«Полученная информация подтверждает реализацию Соединенными Штатами наступательной военно-биологической программы на территории Украины», — сказал он.

По его словам, проведение спецоперации позволило пресечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине, а также остановило преступные эксперименты над мирными гражданами.

В конце марта российское военное ведомство показало карту, на которой были отмечены 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах Украины. Минобороны предполагает, что они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».