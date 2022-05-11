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МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на российского посла

МИД заявил, что Россия ждет официальных извинений от властей Польши за нападение на посла

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва ждет официальных извинений от властей Польши за нападение на российского посла Сергея Андреева, которое произошло в Варшаве 9 мая. Об этом в среду, 11 мая, заявили в МИД России, сообщение приводится на официальном сайте министерства.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, соответствующие требования были озвучены послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому, который был вызван в российский МИД ранее в среду. Также в связи с произошедшим инцидентом российская сторона потребовала от польских властей обеспечить безопасность всех сотрудников российских загранучреждений, работающих на территории республики.

«Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на наши требования», — подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что Краевский был вызван в МИД России в связи с нападением на посла страны в Польше во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Неизвестные облили Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.

Позже сам дипломат рассказал, что так и не получил официальных извинений от властей Польши. По его словам, публично было озвучено лишь единичное выражение «сожаления» от главы МИД республики Збигнева Рау, в то время как остальные высокопоставленные польские чиновники заявили, что представитель России сам виноват в произошедшем.

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Варвара Кошечкина
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