МИД потребовал от властей Польши извинений за нападение на российского посла

МИД заявил, что Россия ждет официальных извинений от властей Польши за нападение на посла

Москва ждет официальных извинений от властей Польши за нападение на российского посла Сергея Андреева, которое произошло в Варшаве 9 мая. Об этом в среду, 11 мая, заявили в МИД России, сообщение приводится на официальном сайте министерства.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, соответствующие требования были озвучены послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому, который был вызван в российский МИД ранее в среду. Также в связи с произошедшим инцидентом российская сторона потребовала от польских властей обеспечить безопасность всех сотрудников российских загранучреждений, работающих на территории республики.

«Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на наши требования», — подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что Краевский был вызван в МИД России в связи с нападением на посла страны в Польше во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Неизвестные облили Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.

Позже сам дипломат рассказал, что так и не получил официальных извинений от властей Польши. По его словам, публично было озвучено лишь единичное выражение «сожаления» от главы МИД республики Збигнева Рау, в то время как остальные высокопоставленные польские чиновники заявили, что представитель России сам виноват в произошедшем.