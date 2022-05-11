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Диетолог перечислила помогающие снизить давление продукты

Диетолог Соломатина посоветовала есть тыкву, огурцы и сухофрукты для снижения давления

Фото: Robert Anasch / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала гипертоникам включить в рацион пищу, богатую калием, магнием и нитратами. По словам специалиста, которые приводит издание «Москва 24», такие продукты помогут снизить высокое артериальное давление.

Соломатина рассказала, что калий необходим для снижения давления, так как является натуральным диуретиком. В больших количествах он содержится в картофеле, тыкве, сухофруктах, огурцах, печеном картофеле и арбузах, перечислила диетолог. Магний, по ее словам, способствует расслаблению стенок сосудов, что также помогает взять гипертонию под контроль. Этот микроэлемент есть в семечках, зеленых листовых овощах, какао и орехах.

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Также врач напомнила о пользе продуктов, в которых содержатся нитраты, для людей с высоким давлением. «Нитраты являются стимуляторами выработки оксида азота, который тоже отвечает за расслабление сосудистой стенки и понижение давления. Особенно богата ими свекла и редиска», — пояснила Соломатина.

Для укрепления стенок сосудов и капилляров диетолог рекомендовала включить в рацион ягоды темного цвета (чернику, голубику, ежевику, черноплодную рябину), а если давление поднялось на фоне стресса, достаточно выпить ромашковый чай или цикорий — эти напитки помогут успокоить нервную систему и нормализовать давление.

Ранее ученые под руководством психолога Александра Баркера выявили связь между ожирением и любовью к реалити-шоу. Проведенное ими исследование показало, что такие телепрограммы заставляют молодых людей есть больше нездоровой пищи, чаще пить алкоголь и больше курить.

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Наталья Обрядина
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