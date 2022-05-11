Ученые обнаружили связь между ожирением и любовью к реалити-шоу

Психолог Александр Баркер: реалити-шоу заставляют людей больше пить и есть фастфуд

Исследование, проведенное группой ученых из Университета Ноттингем Трент под руководством психолога, доктора медицинских наук Александра Баркера, показало, что реалити-шоу оказывают негативное влияние на тех, кто их смотрит. Авторы научной работы полагают, что такие телепрограммы заставляют людей есть нездоровую пищу, чаще пить алкоголь и больше курить.

Специалисты проанализировали 20 популярных в США, Австралии и Великобритании реалити-шоу, которые выходили в 2019 и 2020 годах, и обнаружили, что фастфуд и жирная пища демонстрировались в девяти из десяти эпизодов с частотой один раз в восемь минут. Алкоголь показывали в 98 процентах серий, а сигареты — в двух процентах серий.

По мнению Баркера, между ожирением и любовью к реалити-шоу может быть связь, так как реалити-шоу особенно популярны среди молодых людей, которые склонны копировать поведение героев любимых программ. «Столь частая демонстрация алкоголя и фастфуда может стать большой проблемой, так как как эти продукты оказывают негативное влияние на здоровье и могут вызвать ожирение», — подытожил ученый.

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