Раскрыт объем международных резервов России

В Центробанке сообщили, что объем международных резервов РФ в мае составил $593,052 млрд

В Центробанке сообщили, что общий объем международных резервов Российской Федерации в начале мая составил 593,052 миллиарда долларов. Такие данные раскрыты на сайте регулятора.

Уточняется, что 1 апреля их объем составил 606,409 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что международные золотовалютные резервы России в период с 1 по 8 апреля выросли на 0,5 процента и составили 609,4 миллиарда долларов.

8 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что из-за санкций Россия лишилась доступа к 300 миллиардам долларов своих золотовалютных резервов (ЗВР), что составляет примерно половину их объема. «Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — пояснила она.

В связи с этим российские власти решили подать судебные иски, чтобы оспорить заморозки международных резервов страны, а также вернуть доступ к ним.