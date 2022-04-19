Россия подаст судебные иски для возврата международных резервов

Глава ЦБ России Набиуллина заявила о подготовке исков для возврата международных резервов

Российские власти подадут судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны и возврата доступа к ним, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее цитирует РИА Новости.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — подчеркнула председатель ЦБ.

Выступая в Госдуме 18 апреля, Эльвира Набиуллина подтвердила заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что из-за санкций Россия лишилась доступа к 300 миллиардам долларов своих золотовалютных резервов (ЗВР), что составляет примерно половину их объема. «Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — пояснила глава ЦБ. Тем не менее ранее Силуанов подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.

Набиуллина напомнила, что российские ЗВР на 8 апреля 2022 года составили 609,4 миллиарда долларов. Что касается их состава, глава регулятора отметила, что доля доллара с конца 2013-го к началу 2022 года снизилась с 41,6 до 10,9 процента, доля золота выросла с 8,3 до 21,5 процента, доля юаня — с 0 до 17,1 процента.

Комитет Госдумы по финансовому рынку 18 апреля рекомендовал продлить полномочия Эльвиры Набиуллиной на третий срок. На рассмотрение всех депутатов этот вопрос вынесут 21 апреля. Текущие полномочия Набиуллиной истекают 24 июня, она является главой Банка России с июня 2013 года.

Ранее российские журналисты выяснили, что в первый день возобновления продажи наличной валюты в коммерческих банках, 18 апреля, приобрести ее оказалось сложно, особенно по биржевому курсу. Во многих отделениях наличные просто отсутствовали, в других их предлагали только премиальным клиентам, а в небольших кредитных организациях курс на четверть превышал биржевой.