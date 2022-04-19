У россиян начались сложности с покупкой наличной валюты

«Ъ»: в первый день возобновления продажи наличной валюты приобрести ее оказалось сложно

В первый день возобновления продажи наличной валюты в коммерческих банках, 18 апреля, приобрести ее оказалось сложно, особенно по биржевому курсу, выяснил «Коммерсантъ». Во многих отделениях наличные просто отсутствовали, в других их предлагали только премиальным клиентам, а в небольших кредитных организациях курс на четверть превышал биржевой. По мнению журналистов, такая ситуация сложилась из-за дефицита наличной валюты после введения ограничений на ввоз банкнот в Россию, а также в связи с нежеланием граждан нести средства в долларах и евро в банки.

Корреспонденты газеты посетили ряд отделений крупных банков в разных районах Москвы — в офисах Сбербанка, ВТБ, «ФК Открытие», Росбанка, Альфа-банка, РСХБ, Совкомбанка, «Зенита», ЮниКредит Банка и других валюты не оказалось. Сотрудники некоторых из них пообещали, что валюта появится на следующей неделе или после 20 апреля, а где-то предлагали конвертировать в валюту деньги со счета. Журналисты также отметили, что табло с курсами валют в большинстве офисов были отключены или транслировали другую информацию.

В офисах Сбербанка сообщили, что на данный момент валюту могут купить только клиенты «СберПремьер». Небольшие банки и отдельные обменные пункты тем не менее все же предлагали к продаже наличные в объеме до 1 тысячи долларов, но доллар там стоил около 100 рублей, а евро — примерно 110 рублей. В то же время на Мосбирже 18 апреля сделки с долларом заключались по 78,7-81 рублю, с евро — по 81,4-86 рублей.

Собеседники «Ъ» объяснили отсутствие валюты в крупных банках требованием ЦБ — им разрешили продавать только объем валюты, приобретенный с 9 апреля. Банкам пришлось в автоматическом режиме выставить лимит на продажу долларов и евро по всем отделениям, «в противном случае банк тут же нарвется на предписание ЦБ».

Ранее, 18 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала постепенный отказ от валютных ограничений, введенных после начала спецоперации на Украине. В частности, регулятор рассматривает возможность сделать более гибкой продажу валютной выручки экспортерами — сейчас такие компании обязаны обменивать на рубли 80 процентов от общего ее объема. Банк России пока не может отказаться от всех элементов валютного контроля, но продолжит ослаблять его, подчеркнула председатель ЦБ.

