Клиентам из России запретили пополнять баланс App Store

iPhones: Apple ограничила платежи в App Store через номер телефона пользователям из России

Многие пользователи из России лишились возможности пополнять баланс App Store через номер телефона. Об этом сообщает издание iPhones.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей в соцсетях, которые не смогли произвести платеж в App Store через номер телефона. Ранее данная опция была доступна для абонентов большей части операторов из России.

Авторы медиа обратились в техническую поддержку Apple, где им подтвердили, что компания ограничила возможность пополнять баланс App Store через номер телефона. Технические специалисты компании объяснили это «текущими регуляциями».

Опция пополнения счета App Store через номер телефона стала особенно востребованной после отключения Apple Pay и ограничения работы карт Visa и Mastercard в России. Через App Store можно оплатить подписки на различные сервисы и приобрести платные приложения.

В начале мая Apple ограничила возможность пополнения счета в App Store с помощью «Qiwi кошелька». При попытке провести оплату через сервис появляется сообщение «Провайдер заблокирован».