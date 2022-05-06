Клиентам Qiwi запретили пополнять баланс App Store

Клиентам «Qiwi кошелька» временно запретили пополнять баланс App Store и iTunes

Клиенты «Qiwi кошелька» временно не могут пополнять свои балансы в App Store и iTunes из-за решения поставщика услуги, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

При этом в компании пояснили, что поставщик — не сама Apple, а

дистрибьютор кодов для пополнения на App Store и iTunes в России. При попытке пополнить Apple ID через «Qiwi кошелек» у пользователей появляется сообщение «Провайдер заблокирован». Теперь делать покупки в App Store или пополнять Apple ID можно только со счета мобильного телефона.

Сервисы Apple Pay и Google Pay в начале марта перестали работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. Несмотря на это, россияне по-прежнему могут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны.

Двадцать покупателей гаджетов Apple 26 апреля подали в суд на компанию, требуя компенсации из-за отсутствия возможности пользоваться приложением Apple Pay. Они призывают выплатить каждому из них по 10 тысяч рублей и снизить стоимость товаров из-за отсутствия доступа к сервису.