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Назван снижающий риск развития деменции продукт

Nutrients: употребление черники способно снизить риск развития деменции

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Исследователи Калифорнийского университета назвали продукт, помогающий снизить риск развития деменции. Оказалось, что черника содержит особенно высокий уровень микроэлементов и антиоксидантов, а ее употребление способствует улучшению метаболических и когнитивных возможностей организма. Результаты работы были опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 33 пациентов в возрасте от 50 до 65 лет, которые имели избыточный вес, преддиабетическое состояние и почувствовали легкое ухудшение памяти, вызванное возрастом. Такая выборка испытуемых была обусловлена повышенным риском развития деменции и других заболеваний в позднем зрелом возрасте.

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В течение 12 недель им было дано указание воздерживаться от приема любых ягод, кроме порошка из черники (одна порция эквивалентна половине чашки цельной ягоды), который им дали специалисты. Также была контрольная группа, которая получало плацебо. Помимо этого пациенты прошли тестирование, определяющее уровень когнитивных способностей, которые обычно снижаются у стареющих людей с деменцией. Выяснилось, что группа участников, употреблявших чернику, улучшила самоконтроль и способности решать когнитивные задачи. У них также снизился уровень инсулина натощак.

Ранее американские ученые выяснили влияние антиоксидантов на развитие деменции. Оказалось, что люди с более высоким уровнем лютеина, зеаксантина и бета-криптоксантина в крови были менее склонны к развитию болезни Альцгеймера.

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Елена Апазиди
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