Звезда «Дивергента» купил квартиру в США

Актер Энсел Элгорт купил квартиру в Нью-Йорке за 760 тысяч долларов

Актер Энсел Элгорт, известный по роли в фильме «Дивергент», а также «Малыш на драйве», купил квартиру в США, сообщает New York Post.

Недвижимость находится в Нью-Йорке в районе Гринвич-Виллидж, на Восточной 10-й улице. Стоимость сделки составила 760 тысяч долларов (около 49,2 миллиона рублей). Изначально за квартиру просили на 100 тысяч долларов меньше. Она находилась на рынке меньше месяца перед тем, как ее купил Элгорт. При этом продавец, актер Джейкоб Уоллах, продал объект с убытком — в 2018 году он приобрел его за 782,5 тысячи долларов.

Площадь квартиры-студии в стиле лофт — 46,4 квадратных метра. В СМИ предполагают, что звезда будет жить в ней вместе со своей девушкой, балериной с русскими и украинскими корнями Виолеттой Комышан.

Объект полностью отремонтировали еще до того, как его приобрел актер. Среди его особенностей риелторы выделяют деревянные полы, открытые кирпичные стены и потолки высотой 3,6 метра. Жителям дома доступны помещение для хранения велосипедов, прачечная и терраса на крыше.

Элгорт также владеет особняком 1890 года постройки в нью-йоркском районе Бедфорд-Стайвесант. Актер купил его в 2015 году за 1,89 миллиона долларов.

Ранее в апреле актриса Аманда Сейфрид решила избавиться от недвижимости в районе Гринвич-Виллидж. За квартиру попросили 3,25 миллиона долларов. Звезда владела жильем с 2010 года, когда приобрела его за 1,9 миллиона долларов.